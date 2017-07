Makelaars waarschuwen: Woningmarkt is aan het 'droogkoken'

De woningmarkt dreigt op slot te gaan door een te klein aanbod aan bestaande huizen. Het aantal transacties is afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna vier jaar tijd niet verder toegenomen, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van makelaarsvereniging NVM.

In Amsterdam is het 'droogkoken' van de woningmarkt al een feit. Daar daalt het aantal woningverkopen al drie jaar, schrijft het Parool.

In het tweede kwartaal waren de NVM-makelaars betrokken bij de verkoop van ruim 42.600 woningen. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. ,,Het gaat slechts om een daling van 0,8 procent, maar het is een belangrijk signaal'', vindt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. In de voorgaande vijftien kwartalen was namelijk onafgebroken sprake van een groei van het aantal transacties.

Koopwoningen werden wel opnieuw duurder. De gemiddelde prijs ging ten opzichte van een jaar eerder met 9 procent omhoog naar 258.000 euro. Dat is in lijn met de stijging in de twee voorgaande periodes.

In Amsterdam daalt het aantal woningverkopen 'fors', bericht het Parool. De afgelopen maanden zijn er ruim 20 procent minder woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Het woningaanbod daalde met bijna 30 procent, en dit is een trend die al sinds eind 2012 aan de gang is. Makelaars spreken volgens de krant van het 'droogkoken' van de woningmarkt. Dit uit zich ook in de snelheid van de verkopen: gemiddeld staat een Amsterdamse woning maar 25 dagen te koop, terwijl dat in 2014 nog honderd dagen was.

Nieuwbouw

De oplossing? ,,Voortvarend aan de slag met nieuwbouw is nu prioriteit nummer 1'', zegt Jaarsma. Hij waarschuwt dat de prijzen anders de pan uitrijzen. Het landelijke woningaanbod is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 met meer dan een derde geslonken tot 97.000. Daarvan staat driekwart bij een NVM-makelaar te koop.