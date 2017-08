McDonald’s en Albert Heijn vaakst verkeerd geschreven op cv

Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster die, in aanloop naar het Bijbanen Onderzoek 2017, uit ruim 60.000 online cv’s opmerkte dat deze werkgever wel érg vaak fout wordt geschreven.

‘Jammer’, concludeert Joost van Zielen van CVster. ‘Het maken van schrijffouten is menselijk en laten we eerlijk zijn, we zijn niet allemaal taalpuristen. Maar een werkgever let wel op dit soort fouten. Ook een weggelaten apostrof kan leiden tot irritatie bij een recruiter of HR-manager. Het is gewoon onnodig, juist omdat het puur door onzorgvuldigheid komt’.

74,5% van de mensen die bij McDonald’s werkt of heeft gewerkt, maakt een schrijffout bij de notatie van de Mac op het cv. De meest voorkomende verkeerde schrijfwijze is ‘Mc Donalds’ (27,6%). 17,3% schrijft ‘Mac Donalds’. Verder schrijft 14,8% ‘McDonalds’ en een even groot percentage maakt er ‘macdonalds’ van.

Albert Heijn

Ook Albert Heijn wordt vaak fout geschreven. 16,1% van de (oud) werknemers van de ‘Appie’ schrijft de naam verkeerd. De meest voorkomende verkeerde schrijfwijzen zijn ‘Albertheijn’, ‘Albert Hein’, ‘Alberthein’ en ‘Ah’. Vooral de laatste is meer iets wat je in een berichtje aan je vrienden schrijft.

Beter voorkomen dan afgewezen