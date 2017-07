Minder vaste contracten door onzekerheid wet tegen schijnconstructies

Bedrijven nemen liever het zekere voor het onzekere, en kiezen daarom voor betaling via payroll, aldus Tentoo. Voor verkapt dienstverband van zzp'ers worden zij namelijk gestraft. ,,Bedrijven die niet volgens de regels handelen, lopen risico op naheffingen en boetes. Maar die regels zijn niet bepaald helder", legt woordvoerder Maquiro Hofstra uit. De wet DBA was bedoeld om verkapt dienstverband tegen te gaan, maar zou volgens zelfstandigen juist de zzp'ers duperen. De nieuwe wet stuitte zelfs al op zo veel praktische bezwaren, dat het kabinet vorig jaar al besloot de handhaving ervan uit te stellen. Daardoor is nu onduidelijkheid over de controles die bedrijven mogelijk boven het hoofd hangen.

Voordelig?

Of een payrollconstructie voordelig is voor de zzp'er, is niet helemaal duidelijk. Volgens Hofstra zijn er meerdere voordelen. ,,Als bedrijven onzeker zijn over het inhuren van zelfstandigen, zullen ze dat minder snel doen. Dat zou minder werk betekenen voor de zzp'er. Bij payroll wordt dit probleem weggenomen, en kan bovendien in meer aangeklede constructies pensioen worden opgebouwd. Maar dat laatste is niet standaard."