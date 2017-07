Nationale-Nederlanden wint rechtszaak woekerpolissen

De rechter oordeelde dat Nationale-Nederlanden zijn klanten over het algemeen voldoende informatie heeft gegeven over de kosten en de premies van de polissen en voldoende heeft gewaarschuwd voor de risico's. Daarnaast hield de maatschappij zich aan alle regels die golden in de tijdsperiode waarover Vereniging Woekerpolis.nl procedeerde. Deze uitspraak beïnvloedt naar schatting meer dan een half miljoen door NN verkochte beleggingsverzekeringen van cliënten die door de Vereniging Woekerpolis.nl en enkele verwante claimorganisaties worden vertegenwoordigd.

Zeer verbaasd

Woekerpolis.nl laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. De vereniging zegt 'zeer verbaasd' te zijn. ,,Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening'', verklaart voorzitter Ab Flipse. ,,Wij hebben sterke argumenten en zijn ervan overtuigd dat dit vonnis in hoger beroep geen stand houdt.''



Partijen hebben nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Er lopen bij de rechtbank Rotterdam nog twee andere collectieve acties over vermeende woekerpolissen en verschillende zaken van individuele consumenten.



Verzekeraar NN leed eerder dit jaar nog een gevoelige nederlaag in de woekerpolisaffaire. Klachteninstituut Kifid oordeelde toen dat de verzekeraar ten onrechte kosten heeft ingehouden en dat de klant daarvoor gecompenseerd moet worden.