Nederland heeft een nieuwe bank: Brand New Day

Quote We zijn 2,5 jaar bezig geweest met deze bankvergunning. DNB keert je bedrijf binnenste buiten. Kalo Bagijn, Brand New Day ‘Zeer speciaal’, noemt Kalo Bagijn de kersverse erkenning. ,,Zo vaak verleent DNB geen banklicentie”, vertelt de bankier in zijn werkkamer in het Arena-gebied te Amsterdam Zuid-oost. Sterker: het is sinds 1980 pas zes keer gebeurd. Het is nóg bijzonderder nu Bagijn het kunstje al eerder flikte, met BinckBank. ,,Dat was in 2003, ruim vóór de financiële crisis. De regels zijn nu véél strenger.”



Met BinckBank ontketenden Bagijn en Schaap een revolutie: waar andere banken beleggers hoge provisies rekenden als zij aandelen (ver)kochten (1 procent bij aankoop, dito bij verkoop), vroeg Binck een tien keer lager tarief. Binnen enkele jaren was de helft van alle particuliere beleggers klant en konden andere banken niet anders dan volgen.



Met Brand New Day poogt Bagijn nu de pensioenmarkt te ontwrichten. Anno nu telt Brand New Day 150.000 klanten, die 1,7 miljard euro aan vermogen hebben toevertrouwd. Nu maken Bagijn en Schaap zich op voor stap twee. Want met het ontvangen van hun licentie maken beiden vandaag bekend de Nederlandse bankactiviteiten van het Duitse Allianz over te nemen. Het aantal klanten groeit zo met 40.000, het vermogen stijgt naar 2,2 miljard euro.

Waarom moet Brand New Day bank worden?

,,Particulieren en bedrijven kunnen bij ons beleggen voor hun oude dag. Maar spaarproducten voor pensioen mag je alleen als bank aanbieden. Dankzij onze bankvergunning kunnen we ook een pensioenuitkering op basis van sparen aanbieden.”

Dat weten jullie toch sinds de start?

,,Onze bankambitie bestaat vanaf de oprichting, alleen moet je organisatie eerst staan. Toen klopte Allianz aan en hebben we het proces versneld: ze zijn een kleine bank, dus een overname is behapbaar. En Allianz zit net als wij in sparen en beleggen. Het is een perfecte match.”

Volledig scherm President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Sinds 1980 heeft DNB slechts zes maal een bankvergunning verleend. De voorwaarden zijn sinds de financiële crisis van 2008 alleen maar strenger geworden. © ANP

Hoe veel tijd vergde de banklicentie?

,,Zo’n 2,5 jaar, er komt veel bij kijken: DNB wil het businessplan en administratie controleren, ze moeten de directie en raad van toezicht goedkeuren. Het helpt uiteraard dat wij dit met Binck eerder deden. Tegelijk mis ik de naïviteit van vroeger. Wetende wat ik nu weet hadden we destijds misschien nooit een bankvergunning aangevraagd voor Binck.”

Hoe kan Brand New Day als kleine speler grote banken verslaan?

,,Door vrijwel alles via internet en apps te doen, houden we de kosten laag. Een deel van ons team zit in Bangkok, Thailand. Daarnaast focussen we alleen op pensioen en niets anders. Bij het beleggen doen wij verder geen losse aandelen, maar enkel index-beleggen. Fondsen die de beursindex, geven de meeste kans op een hoog rendement. Dat zegt zelfs Warren Buffett.”

De grootbanken doen ook alles goedkoop online.

,,Zij kiezen voor hoge marges. Brand New Day verdient 70 euro per klant per jaar, alle kosten moeten daar van af. Dat lukt door volume draaien en zeer goede service te leveren. Met succes: onze klanttevredenheid ligt stukken hoger dan bij de grote banken.”

Brand New Day zet zich af tegen verzekeraars. Maar ASR is wel aandeelhouder.

,,Verzekeraartje pesten is geen doel op zich. Maar bij ons collectieve pensioen mochten wij geen eigen verzekeringen aanbieden, dat moet in samenwerking met een verzekeraar. Omdat verzekeraars ons echter als concurrent zien, bieden ze geen scherpe tarieven. We hebben toen een partner gezocht: dat is ASR.”

Ook banklicentie voor Adyen

Nieuwe bankvergunningen zijn zeldzaam, maar dat verandert sinds steeds meer bedrijfjes zich op online financiële dienstverlening richten: de zogenaamde fintechs. Bunq, de online bank van Ali Niknam, was in 2015 de eerste die een banklicentie bemachtigde. En in april slaagde Adyen er in: de Amsterdamse leverancier van betalingssoftware en systemen denkt klanten dankzij de bankstatus beter van dienst te kunnen zijn. Nu is er dus Brand New Day. Voor de huidige hausse moeten we ver terug naar DSB Bank (2005) en BinckBank (2003). En daarvoor was Triodos Bank (1980) de laatste die een banklicentie kreeg toegekend.