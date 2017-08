Nederlands modebedrijf scoort deal met Arsenal: 'Wenger kocht meteen drie extra pakken'

Het voelt nog steeds onwerkelijk voor de 43-jarige geboren en getogen Haarlemmer. ,,We zaten eerst in de stress van het op tijd af hebben van de kleding, en zijn nu beland in de roes van alle complimenten en de aandacht die op ons afkomt. Maar natuurlijk zijn we ontzettend trots.''



Cavallaro is afgelopen januari voor het eerst via het online netwerkplatform LinkedIn benaderd door Arsenal, een van de grootste voetbalclubs ter wereld. Omdat het bericht voor zijn gevoel uit het niets kwam, twijfelde hij eerst nog of het echt was. Later kwam hij erachter dat Arsenal van zijn bestaan afwist door de Nederlandse voetbalclub AZ, een andere klant van de ontwerper. ,,Ze vertelden me dat ze de brochures en websites van de kledingontwerpers van alle topclubs in de grote Europese competities naast elkaar hadden gelegd. Die hebben ze uiteindelijk aan de spelers en de staf laten zien, die hun voorkeur konden aangeven. Gelukkig viel hun keuze onder meer op ons.''