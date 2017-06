,,Vandaag heb ik 4.000 stappen gezet'', vertelt een vriendin me. Het lijkt mij gigantisch veel, maar ik zie aan haar mimiek dat ze niet tevreden is. ,,Ik moet van mijn stappenteller minimaal tienduizend passen per dag zetten en dat red ik dus niet", vertrouwt ze me toe. Ze is niet de enige met een stappenobsessie. Overal om me heen zie ik mensen lopen met hippe sportarmbanden of turend naar een app op hun mobieltje. Waarom zijn we zo vatbaar voor die fitnessgadgets?

Het antwoord ligt in de term 'nudge' uit de gedragseconomie. Een nudge is een subtiel duwtje in de goede richting. Bijna zonder dat je het merkt. Bijvoorbeeld als een schoolkantine de gezonde snacks op ooghoogte legt of de roodkleurde smilies die oplichten als je het gaspedaal te hard indrukt en de slimme meter die ons energiegebruik moet indammen. Bedrijven gebruikten dit soort beinvloedingstechnieken al veel langer, helaas niet altijd met de beste bedoelingen. Maar de overheid is nu ook wakker geworden en probeert ons te nudgen richting een gezond, veilig en verstandig leven.

Al die fitnessgadgets zijn volgens mij een typisch gevalletje van zelf-nudgen. Want al weten we heel goed dat we voldoende moeten bewegen; het wil niet zeggen dat we dat ook doen. En dus kopen we massaal apps en apparaatjes om bij te houden hoeveel we actief zijn, slapen of zelfs seks hebben. Ook zijn er apps om je gewicht bij te houden of het aantal calorieën te tellen. Allemaal duwtjes in de goede richting, toch?

Helaas niet. Journalist Gonny van der Zwaag, die nota bene het boek 'Fit met Apps & Wearables' schreef, waarschuwt voor data-overgewicht. We verzamelen zoveel gegevens dat we door de bomen het bos niet meer zien. Een ander probleem is dat we onszelf vaak onredelijke doelen stellen. Bij een effectieve nudge is de beoogde gedragsverandering afgebakend en niet al te groot. Als je ineens van 2.000 naar 10.000 stappen wil gaan, is de kans bijzonder klein dat dat lukt.

De meest duidelijke wetenschappelijke studie op dit terrein komt van Amerikaanse gezondheidspsychologen. Onderzoekers van de Universiteit van Pittsburg volgden twee groepen die wilden afvallen. De ene groep gebruikte actief een fitnesstracker, de ander hield handmatig de activiteiten bij. De afvallers met de fitnesstracker raakten minder kilo's kwijt. De onderzoekers vermoeden dat zij zich waarschijnlijk slechter aan hun idee hadden gehouden. Ik heb toch al 10.000 stappen gezet, nu mag ik wel een stuk taart.

Tsja, helaas zijn wij mensen er ook heel goed in onszelf een duwtje in de verkeerde richting te geven.