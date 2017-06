Ook Grolsch opgelicht door Nijkerkse bierbende

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de merkloze vaten door heel Nederland verkocht. Om hoeveel vaten het precies gaat wil Grolsch niet bekend maken, maar het zou in de duizenden vaten lopen.



Drie personen uit Nijkerk en Putten worden verdacht van de fraude met bier. Ze zouden de vaten hebben verkocht vanuit een bedrijfspand in Nijkerk. De FIOD deed gisteren invallen in Rotterdam, Nijkerk, Putten, Heusden en Linne. Naast de digitale en papieren administratie zijn bierdoppen in beslag genomen. Er werden geen personen aangehouden. De verdachten wordt merkenfraude en valsheid in geschrifte ten laste gelegd.



In het belang van het onderzoek wilde de FIOD niet zeggen hoe groot de fraude is. ,,We weten het ook nog niet precies, we moeten eerst de administratie bestuderen.'' Volgens de FIOD is er geen aanleiding om te vermoeden dat het verkochte bier een gevaar vormde voor de gezondheid.