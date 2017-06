Panga is: A. Prima, B. Prutvis, C. Poepvis

Niet alle verhalen komen volledig uit de lucht vallen. In de begindagen was er wel degelijk veel mis met de manier waarop pangasius werd gekweekt. In de jaren 90 werd de vis vooral gehouden in modderige vijvertjes en kooien in zijarmen van de Mekong. De kwekers gooiden daar afval in; de meerval is niet kieskeurig. Dat is een reden dat panga zo goedkoop is: hij gebruikt weinig voer en kan zuurstof uit de lucht halen. En dus overleven ze dicht op elkaar in vies water. De waterkwaliteit en biodiversiteit in de Mekongdelta holden echter achteruit. Bush: ,,Maar die kleine kwekerijtjes zijn zo goed als verdwenen.''



Dat is te zien bij Vinh Hoan, de grootste pangasiusproducent ter wereld. Vroeger kocht het bedrijf vis van handelaren om in zijn fabrieken te verwerken. ,,Nu hebben we 27 eigen kwekerijen verspreid over de Mekongdelta'', zegt Max Basch, de Amerikaanse marketingmanager van het Vietnamese bedrijf. ,,Daarnaast werken we met vaste kwekers. Die betalen we extra om volgens onze kwaliteitsstandaarden te werken.''