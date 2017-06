Sandd belooft goedkoper post te kunnen bezorgen

Dat heeft Sandd-directeur Ronald van de Laar vandaag gezegd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf . De krant meldt een bedrijfsplan van Sandd in handen te hebben gekregen.

PostNL verzorgt in Nederland de zogeheten universele postdienst (UPD). Het is daarbij verplicht een minimaal aantal brievenbussen aan te houden en op vijf dagen in de week post op te halen en te bezorgen. Op basis van de kosten die het daarvoor moet maken, bepaalt de overheid hoeveel een postzegel mag kosten.