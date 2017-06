SnappCar deels in Franse handen

Collega kwijt door flexwerken? Daar is nu een app voor

16:27 Veel bedrijven werken nu met flexplekken, waardoor je als werknemer de ene dag alle ruimte en een weids uitzicht hebt en de andere dag een gedeeld bureau gebruikt. Onvoorzien probleem is hierbij dat mensen elkaar kwijtraken. De oplossing van de gefuseerde gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (samen BAR): een app, die 50.000 euro kostte. Niet iedereen is enthousiast: 'Waarom niet even bellen?'