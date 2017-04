Spanje troeft Frankrijk af met meeste wijngaarden

Spanje telde eind 2015 in totaal 941.154 hectare landbouwgrond voor de teelt van wijndruiven. Daarmee was het land goed voor circa 30 procent van het totaal in de Europese Unie (EU). Frankrijk was de nummer twee met 802.896 hectare, gevolgd door Italië. Dat land was goed voor 610.291 hectare. De top drie levert maar liefst driekwart van de totale oppervlakte aan wijngaarden binnen de EU. Verder bleek uit de cijfers dat Spanje 517.615 wijndomeinen telde. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf bedroeg daarmee 1,8 hectare. Franse wijnboeren bestierden door de bank genomen een veel groter bedrijf van gemiddeld 10,5 hectare. Het aantal wijndomeinen in Frankrijk bedroeg 76.453. Italië had eind 2015 krap 300.000 wijnboerderijen met een gemiddelde oppervlakte van 2 hectare.

Koploper

Opvallend is het aantal domeinen in Roemenië. Het Oost-Europese land telde er in 2015 bijna 855.000. Daarmee is het land in dat opzicht koploper. De gemiddelde wijnboer in Roemenië moet het echter doen met 0,2 hectare, waarmee het totale oppervlak uitkwam op 183.717 hectare. Daarmee is het land de nummer vijf op de lijst. Portugal is de nummer vier met 198.586 hectare, verdeeld over 212.128 domeinen.