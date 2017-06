Straks op vakantie? 16 vragen over de nieuwe roamingregels

Eindelijk! Roaming verdwijnt per 15 juni, toch is helemaal zorgeloos internetten in Europa niet mogelijk. Er blijven addertjes onder het gras zitten. Het AD beantwoordt 16 prangende vragen.

1) Yes. Geen torenhoge telefoonnota meer!

Ja, het is écht waar. Afgelopen jaren zijn de roamingkosten al sterk gedaald, maar vanaf 15 juni bellen en surfen EU-inwoners overal in de Europese Unie in principe tegen thuistarief. Een dure buitenlandbundel is niet langer nodig. Deze hoofdregel heet ‘spiegelen’ of in het Engels ‘Roam like home’.

2) Wie vallen er onder de nieuwe regels?

Ze gelden voor iedereen, zowel consumenten als bedrijven. De regels gaan vanzelf in, er hoeft niets voor gedaan te worden.

3) In welke landen kan ik vanaf volgende week tegen thuistarief bellen?

In alle 28 EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. In die laatste drie treedt het nieuwe regime overigens iets later in. Zwitserland valt niet onder de regels. NB: minilandjes als Vaticaanstad, Monaco, Andorra zijn geen EU-lid, maar zitten bij sommige providers toch in de EU-bundel. Check dat goed.

4) Ik heb een prepaidbundel. Blijft mijn tegoed op vakantie bruikbaar?

Het hebben van een abonnement of prepaidpakket maakt geen enkel verschil.

5) Zijn er uitzonderingen?

Mede onder druk van providers gelden diverse antimisbruik- en ‘fair use’ bepalingen. Mede dankzij de jarenlange inzet van het Europarlement pakken die niet bijzonder nadelig voor consumenten. Zie de vragen hierna.

NB: Een rare uitzondering is dat internationaal bellen niet onder de roaming-regulering valt. Wie met zijn Nederlandse abonnement van huis naar Frankrijk belt, betaalt dus een (veel) hoger tarief dan voor een belletje naar Groningen. De paradoxale situatie ontstaat hierdoor dat je op vakantie in Frankrijk goedkoper uit bent als je een Frans nummer draait, dan als je dat thuis doet.

Volledig scherm Bij de grens zetten veel mensen hun mobiele data nu abrupt uit. / AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN © AFP

6) Kan ik mijn gehele vakantie roamen tegen thuistarief?

Zolang meer tijd thuis wordt doorgebracht dan over de grens wél. Voor normale vakanties zal dat geen probleem zijn. Maar wie langdurig in het buitenland woont of verblijft, moet elders een bundel afsluiten. Neem pensionado’s die een half jaar in Benidorm verblijven of uitwisselingsstudenten die een semester naar Bologna of Oxford gaan.

7) Wat als mijn provider misbruik vermoedt?

Het is niet toegestaan een Poolse simkaart aan te schaffen en daarmee hier spotgoedkoop te bellen. De operator mag in zo’n geval iemands belgegevens over vier maanden natrekken en opheldering vragen. Uiteindelijk kan een straftoeslag volgen van maximaal 3,2 cent per belminuut, 1 cent per smsje en 7,70 euro per Gigabyte data.

8) Ik heb een unlimited bundel bij T-Mobile of Tele2. Kan ik overal in Europa onbeperkt surfen?

Quote De nieuwe regels gelden in de hele EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Nee, maar operators zijn verplicht een royale hoeveelheid data te bieden. Dat verloopt volgens een lastige rekenformule: deel de prijs van uw mobiele bundel door 7,70 euro en vermenigvuldig de uitkomst met factor twee. Het resultaat moet aan Gigabytes minimaal worden verstrekt.



Een rekenvoorbeeld: T-Mobile’s unlimited bundel kost 35 euro: exclusief 21 procent BTW maakt dat €28,92. Dit bedrag gedeeld door €7,70 vermenigvuldigd maal twee is 7,5 GB. Nu T-Mobile standaard 10 GB aan EU-tegoed biedt bij zijn unlimited bundel, voldoet het bedrijf daar ruim aan.

9) Ik heb 2/5/10 GB data per maand. Mag ik die data meenemen op vakantie?

Volledig scherm Een vakantieganger surft op zijn laptop. Foto: Jerry Lampen © ANP Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk. Een cap is mogelijk indien de bundelprijs onder de 3,85 euro/GB per maand ligt. Providers moeten de klant dan wel eerst expliciet informeren.



De berekening verloopt als volgt: Stel u bezit een 10 GB-bundel voor 30,25 euro per maand. Trek er 21 procent BTW af dan blijft €25 over. Gedeeld door 10GB maakt dat €2,50/GB.



Dat bedrag ligt onder de hierboven genoemde grens van €3,85. Uw aanbieder mag een limiet instellen. Daarbij geldt weer de formule uit de vorige vraag: u hebt in het buitenland recht op tenminste 25 euro gedeeld door 7,70 en dan maal twee. Dat maakt 6,5 GB per maand.

10) Gelden er nog uitzonderingen voor prepaid?

Aanbieders mogen een datalimiet toepassen als de internetbundel goedkoper is dan 7,70 per Gigabyte. De cap wordt berekend door het resterende beltegoed (exclusief BTW) te delen door 7,70. Resteert er bijvoorbeeld 13 euro op de simkaart dan heeft u recht op tenminste (€10,74:€7,70=) 1,4 Gigabyte aan data.

11) Waar komt dat bedrag van 7,70 euro exact vandaan?

De 7,70 euro is uitonderhandeld door Europarlement, Europese Commissie en de lidstaten, mede onder druk van providers. Zij vrezen misbruik, zie voor meer info het stuk hiernaast. Het bedrag is verder nergens specifiek op gebaseerd.

12) Ik ga een Middellandse zee-cruise maken.

Quote In het vliegtuig en op zee mogen providers hoge(re) tarieven vragen Zolang de smartphone contact maakt met een mast op het vaste land geldt de thuisbundel. Bij een Donaucruise of een tochtje langs de Griekse kust zijn er geen problemen. Cruiseschepen, veerboten en vliegtuigen gebruiken echter andere radio- en satellietcommunicatie en vallen niet onder deze regels. Zij mogen hogere tarieven vragen.

13) Ik woon in de grensstreek, mijn telefoon maakt dagelijks contact met het Duitse netwerk.

Zolang uw smartphone minstens éénmaal per dag verbinding maakt met het reguliere Nederlandse netwerk, geldt dat niet als roaming.

14) Ik werk in Brussel, maar woon in Eindhoven.

Grenswerkers kunnen kiezen tussen een Nederlandse of Belgische simkaart en vervolgens roamen in één van beide landen. De antimisbruikbepalingen blijven van kracht. Daarbij geldt dat iedere dag dat de mobiel een keer contact maakt met het netwerk van de binnenlandse provider niet als roaming geldt.

Volledig scherm Een dagje shoppen in Antwerpen telt niet mee in de fair use-uitzonderingen van het nieuwe roam-regime © Photo News

15) Wat als ik vaak in Antwerpen ga shoppen?

Een dag winkelen of werken in België of Duitsland geldt niet als roaming voor wie dezelfde dag weer thuiskomt.

16) Volgens mij lapt mijn aanbieder de nieuwe regels aan zijn laars.