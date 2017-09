Thuiszorgmedewerkers meer loon

KLM-baas: 'Prijsvechters moeten ruimte inleveren op Schiphol'

8:36 Luchtvaartmaatschappijen die vanaf het vernieuwde vliegveld Lelystad willen vliegen, moeten daarvoor een deel van hun vluchten op Schiphol opgeven. Alleen zo kan voorkomen worden dat prijsvechters te veel marktaandeel winnen. Pieter Elbers, president-directeur van KLM, wil dat ze Schiphol verlaten, KLM heeft namelijk geen ruimte meer om te groeien. Dat zegt hij in de Volkskrant in aanloop naar een hoorzitting over het luchtvaartbeleid in de Tweede Kamer.