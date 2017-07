Unilever gooit Zwarte Omo in de strijd tegen belagers

Na de dood van de Thaise koning introduceerde Unilever snel Omo Black in Thailand, voor de zwarte kleren van alle rouwende mensen. Inspelen op lokale gebeurtenissen is één van de manieren waarop het voedings- en wasmiddelenconcern zich wapent tegen belagers.

Snijden in de kosten is een andere. Zo boekten Unilevermedewerkers 30 procent minder vluchten in de eerste helft van dit jaar en betaalde het Nederlands-Britse bedrijf bijna een kwart minder voor hun vliegtuigstoelen. Ook reclame is een flinke bezuinigingspost: advertentiecampagnes lopen langer, voor fotoshoots koos het bedrijf minder glamoureuze locaties uit.

Vijandige overname

Unilever zet alles op alles om een vijandige overname te voorkomen, benadrukte de Nederlandse topman Paul Polman vanmorgen bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Begin dit jaar bracht Kraft Heinz onverwachts een bod uit op Unilever. Dat sloeg Unilever resoluut af, maar daarmee is het gevaar niet geweken. Ook bij concurrenten als Nestlé en Procter & Gamble voeren activistische aandeelhouders de druk om meer winst te maken momenteel op.

De omstandigheden zitten Polman daarbij niet mee. Unilever wist de eerste helft van dit jaar niet meer te verkopen. In de belangrijke markten Brazilië, India en Indonesië valt de economische groei tegen. Door de prijzen te verhogen slaagde het bedrijf er toch in zijn omzet in het tweede kwartaal met 3 procent op te krikken. Mede dankzij kostenbesparingen van meer dan 1 miljard euro in het eerste halfjaar steeg de winst met 22 procent, naar 3,3 miljard euro.

Hippe biomayo

Unilever investeert die besparingen grotendeels in productinnovaties en het veroveren van nieuwe markten. Zo is het merk Baby Dove inmiddels te koop in 19 landen en worden de luxe verzorgingsproducten van TRESemme en Dermalogica in China gelanceerd.

Maar dat is niet genoeg, beseft Polman: het is eten of gegeten worden. Om de groei te versnellen zijn overnames nodig. Zo nam Unilever in april de hippe Amerikaanse producent van biomayonaise en -ketchup Sir Kensington's over. In mei kocht het een belang in maaltijdboxenmaker Sun Basket. Unilever zou ook in de race zijn geweest voor de levensmiddelentak van het Britse Reckitt Benckiser. Maar die bleek deze week voor 3,6 miljard dollar verkocht aan een Amerikaanse concurrent.

De kwakkelende margarinetak van Unilever blijkt ondertussen minder in trek. Dit voorjaar kondigde het bedrijf aan van zijn smeersels af te willen, maar dat is lastiger dan gedacht.

Brexit of Nexit?

Unilever wil ook van zijn ingewikkelde bedrijfsstructuur af. Twee hoofdkantoren, twee beursnoteringen en twee aandeelhoudersvergaderingen die besluiten moeten goedkeuren gaan volgens Polman ten koste van de slagkracht. De grote vraag is welk hoofdkantoor sluit: dat in Londen of dat in Rotterdam. ,,Een zeer ingewikkeld proces, waar we met veel experts naar kijken,'' zei de financiële topman vandaag. ,,Eind dit jaar nemen we een besluit.''



De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen kan daarbij een rol spelen. Na afloop van de halfjaarcijferpresentatie ging Polman vandaag op de thee bij Theresa May. Zijn boodschap aan de Britse premier verklapte hij alvast aan de journalisten: verleng de overgangsperiode voor het vertrek uit de Europese Unie.

Als in Londen wonende Nederlander gaan ook onderwerpen als de rechten van burgers Polman aan het hart, benadrukte de CEO. ,,Hoe sneller de issues met Ierland, belastingen en zaken als databescherming geregeld zijn, hoe sneller we weer gewoon zaken kunnen doen.''