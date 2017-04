Unilever zegt vaarwel tegen Zeeuws Meisje

De kostenbesparingen gaan ook 'een beperkt aantal' banen kosten, erkende topman Paul Polman vanochtend tijdens een conference call. Het gaat volgens hem vooral om hogere managementfuncties die verdwijnen doordat de divisies Voeding en Verfrissingen (drankjes en ijs) worden samengevoegd. Die nieuwe divisie vestigt zich in Nederland. ,,Dat is van oudsher en is nog steeds het centrum van onze voedingsactiviteiten'', verklaart Polman. ,,We hebben er verschillende fabrieken en zijn in Wageningen een groot onderzoekscentrum aan het bouwen. Daar zullen vanwege de samenvoeging meer mensen komen te werken.''



Vorige maand werd al bekend dat Unilever overwoog om merken als Becel/Flora en Stork te verkopen voor bijna 7 miljard euro. De stappen komen na de mislukte overnamepoging door het Amerikaanse Kraft Heinz. Een bod van ongeveer 134 miljard euro werd afgewezen en vervolgens ingetrokken. Sindsdien onderzoekt Unilever welke opties het heeft om sneller waarde te creëren voor zijn aandeelhouders dan nu het geval is.