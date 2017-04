Unilever zet Zeeuws Meisje uit

Het is een van de maatregelen die het was- en voedingsmiddelenconcern treft om winstgevender te worden. Voor de margarinetak bestaat bij investeerders 'koortsachtige interesse' volgens financieel topman Nathan Pitkethley. Verkoop van de divisie heeft dan ook de voorkeur, al is een verzelfstandiging met een eigen beursnotering ook mogelijk als de geboden prijs Unilever niet aanstaat. Door de verkoop moet het rendement voor aandeelhouders worden opgekrikt. Unilever wil nog dit jaar beginnen met het inkopen van 5 miljard euro aan eigen aandelen. Daarnaast moet de komende jaren het dividend met 12 procent omhoog.

Banen

De kostenbesparingen gaan ook 'een beperkt aantal' banen kosten, erkende topman Paul Polman vanochtend tijdens een conference call. Het gaat volgens hem vooral om hogere managementfuncties die verdwijnen doordat de divisies Voeding en Verfrissingen (drankjes en ijs) worden samengevoegd. Die nieuwe divisie vestigt zich in Nederland. ,,Dat is van oudsher en is nog steeds het centrum van onze voedingsactiviteiten'', verklaart Polman. ,,We hebben er verschillende fabrieken en zijn in Wageningen een groot onderzoekscentrum aan het bouwen. Daar zullen vanwege de samenvoeging meer mensen komen te werken.''

Het besluit van Unilever zorgt volgens bestuurder Peter de Jong van vakbond CNV Vakmensen echter voor onzekerheid bij de ongeveer 250 direct betrokken werknemers. Zo is het volgens hem onduidelijk wat er gebeurt met de onlangs aangekondigde opening van een nieuw innovatiecentrum voor voeding in Wageningen. In dat kader wordt de ontwikkelingsvestiging in Vlaardingen gesloten. CNV sloot onlangs een sociaal akkoord rond dat besluit, maar weet volgens De Jong niet wat die afspraken nu waard zijn.

Hoofdkantoor

Het Brits-Nederlandse bedrijf wil daarnaast af van zijn ingewikkelde structuur, met beursnoteringen in Amsterdam en Londen. Dat maakt het makkelijker om in de toekomst grote overnames te doen, verklaart Polman.



Wat betekent dat voor de medewerkers op de hoofdkantoren? Nu heeft Unilever hoofdkantoren in zowel Londen als Rotterdam. De Brexit zou Rotterdam aantrekkelijker kunnen maken dan Londen, als Unilever voor één plek kiest. Polman wil echter niet op die vraag ingaan. ,,We bestuderen nu de opties. Eind dit jaar zullen we een besluit nemen over de nieuwe bedrijfsstructuur.''