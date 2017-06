Vaderdagcadeautjes goedkoper dan vorig jaar

Vaderdag bestaat al sinds eind jaren dertig in Nederland. In 1948 is vervolgens afgesproken dat de feestdag voortaan elk jaar op de derde zondag van juni zou plaatsvinden.



Toch is het niet zo dat alle vaders zondag op giften van hun kroost kunnen rekenen. Iets minder dan de helft van de Nederlanders doet iets aan dit feest en 82 procent daarvan koopt ook echt wat, zo wijst een enquête onder ruim 1200 mensen door retailonderzoeker Q&A uit. Daarmee moet Vaderdag het in waardering duidelijk afleggen ten opzichte van Moederdag.



Ruwweg een kwart van de gegeven cadeaus betreft een alcoholische drank. Ook verzorgingsproducten en bijvoorbeeld snoepgoed of tuinartikelen doen het goed, aldus Q&A.