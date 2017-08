Vakbond: ongezond hoge werkdruk bij KLM

FNV wijst erop dat het aantal passagiers bij KLM in de afgelopen tien jaar flink is gestegen, maar dat het aantal werknemers vrijwel gelijk is gebleven. Die combinatie is een belangrijke oorzaak voor de hoge werkdruk, al verschilt die wel per afdeling. Bij de bagage-afhandelaars geeft 82 procent aan dat de werkdruk te hoog is, bij de technische dienst is dat net iets minder dan de helft. De andere afdelingen zitten rond het gemiddelde.