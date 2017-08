Voorlopig geen negatieve spaarrente bij SNS

Fipronilcrisis Boos op de overheid: eierboeren delen gratis eieren uit

23 augustus Boze boeren delen morgenochtend in Den Haag eieren uit voor het spoeddebat over de fipronilcrisis in de Tweede Kamer. ,,Gratis uitdelen is altijd nog beter en goedkoper dan volkomen veilig voedsel laten vernietigen'', verklaart hun woordvoerster Hennie de Haan.