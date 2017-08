doorwerken in de vakantieDe zomer is dé tijd om de teugels te laten vieren: weekendjes weg, een zonvakantie, barbecueën in het park. Daar denkt niet iedereen zo over. Bepaalde mensen grijpen deze maanden juist aan om door te werken, uit passie, behoefte aan een rustig kantoor of tegen wil en dank. Vandaag het eerste deel in de serie Doorwerken in de vakantie .

Hoogleraar economie Peter Wakker (61) bivakkeert deze zomer niet in een tentje, maar werkt door op zijn Rotterdamse faculteit. Papers beoordelen van collega’s, jonge onderzoekers begeleiden en tussendoor artikelen lezen om op de hoogte te blijven van zijn veld; dat is waar zijn dagen mee gevuld zijn. Maar met tegenzin achter zijn bureau zitten? Zeker niet. ,,Werken vind ik leuker dan op vakantie gaan.”

In 2010 bracht hij zijn boek Prospect Theory: For Risk and Ambiguity uit, waar hij vijftien jaar aan werkte. Hij publiceert verder veel kortere onderzoeken die allemaal gaan over de beslissingen die mensen nemen in onzekere situaties. ,,Wat dat betreft zit ik tussen economie en psychologie in. Denk bijvoorbeeld aan het verzekeren van je smartphone: waarom doen mensen dit wel of juist niet? Ik kijk naar de emoties of redeneringen waardoor iemand zo’n keuze maakt, vooral ook als die keuze economisch gezien niet het verstandigst is.”

Quote Mijn werk zit tussen economie en psychologie in Peter Wakker

Bewust

Over keuzes gesproken: het vele werken van Wakker is een bewust besluit. ,,Om goed te zijn in je veld, moet je volledig op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, en dus steeds blijven lezen”, aldus de econoom. Dat doet hij zelf dan ook. ,,Net als een topsporter of een chirurg moet je áltijd doorgaan om gespecialiseerd werk goed te kunnen doen. Als mensen vragen waarom bepaalde beroepsgroepen niet met wat minder uren toe kunnen, denk ik dan ook: nee, natuurlijk niet. Sommige werkzaamheden kun je alleen maar goed doen als je bij blijft. Daar valt mijn werk ook onder.”

Quote Net als een topsporter of een chirurg moet je áltijd doorgaan om dit werk goed te doen Peter Wakker Het mag dan volgens Wakker belangrijk zijn om altijd door te gaan, op de universiteit is het een stuk rustiger deze maanden. Er worden geen colleges gegeven waardoor er geen studenten rondlopen, en ongeveer de helft van zijn collega’s is op vakantie. ,,Ik vind het heerlijk. Er zijn ook minder deadlines nu. Als het een beetje mooi weer is, pak ik daarom soms ook zomaar de auto naar het strand en ga ik even zwemmen, en op het strand in de zon - uiteraard - een artikel lezen.” Dat betekent niet dat Wakker om de haverklap op het strand ligt, want hij houdt vijf dagen faculteit aan. ,,En meestal ben ik er zondagmiddag ook nog wel te vinden. ’s Avonds na het eten werk ik thuis door tot een uur voor ik ga slapen.”

Niksen