Zij cashen als PPG AkzoNobel overneemt

Of er een bod komt, is nog volkomen onduidelijk. Maar er zijn bedrijven die van harte hopen dat het zover komt: het leger van zakenbankiers, advocaten en accountants. Bij een geslaagde overname kunnen zij onderling tientallen of misschien wel honderden miljoenen euro’s verdelen. Waar gaat al dat geld naartoe?

Zakenbankiers

Zij komen in beeld als voor de overname gebruik moet worden gemaakt van een financieringsconstructie, met andere woorden: als PPG geld moet lenen om de AkzoNobel-aandelen te kunnen betalen. En dat moet zeker gebeuren. PPG staat er niet om bekend te bulken van het geld. Sterker nog, het moet zich diep in de schulden steken voor Akzo. Financiering is echter ‘geen enkel probleem’, liet topman Michael McGarry vorige week nog weten.



Dus wrijven zakenbanken als Merrill Lynch, Credit Suisse en JP Morgan Chase zich in de handen. Zij weten zich, als ze de financiering mogen verstrekken, verzekerd van een jarenlange stroom aan rente-inkomsten. Volgens hoogleraar Hans Schenk, gespecialiseerd in overnames, gaat het om een percentage van 2 tot 3,5 procent, afhankelijk van de risico-opslag. Wetende dat het laatste overnamebod een waarde had van 27 miljard euro, deels cash te betalen, gaat dat alleen per jaar al om honderden miljoenen. Daar staan natuurlijk wel de kosten tegenover, die de banken zelf maken om het kapitaal aan te trekken.



© AFP

Daarnaast is er nog een vergoeding voor het in elkaar sleutelen van de financiering. Bij een andere grote overname, die van BG Group door energiereus Shell, kreeg Merrill Lynch daarvoor ruim 65 miljoen euro. Aandeelhouders betaalden voor financiële raad nog eens tientallen miljoenen dollars aan verschillende bankiers, en ook BG (de overgenomen partij) betaalde 113 miljoen dollar, voornamelijk aan Goldman Sachs. Ka-tsjing.

Advocaten

De Nederlandse advocatuur mag al niet klagen over de gevolgen die de plotselinge interesse van PPG in Akzo voor hen had. Het gekrakeel tussen beide partijen leidde vorige week tot een geruchtmakende rechtszaak, aangespannen door de activistische aandeelhouder Elliott. Liefst 19 Zuidas-advocaten gaven acte de présence, en dat deden ze vast niet voor een vriendenprijs.

Mocht de overname echt doorgaan, dan wordt het helemaal een feest zonder einde. Nog een keer de overname van BG Group door Shell als voorbeeld: toen streek de advocatuur ongeveer 50 miljoen euro op. Zo’n 20 miljoen euro aan de zijde van BG, 30 miljoen aan de kant van Shell.

© ANP

Ook bij Akzo en PPG zijn er voldoende juridische hobbels te nemen. Zo is er het punt van mededinging: worden de bedrijven samen niet te groot op sommige markten? Akzo en PPG verschillen van mening over de vraag hoe groot het risico is dat een samengaan op problemen stuit. Advocaten zullen daarin helderheid moeten scheppen, terwijl de urenteller doortikt.

En dan zijn er nog allerlei andere bedrijven die een graantje kunnen meepikken. Hotels, restaurants en cateringbedrijven zullen er niet rouwig om zijn wanneer er een hele verzameling Amerikanen de oversteek maakt om in de boeken van Akzo te duiken. Vorige week maandag kregen ze een klein voorproefje, toen de Elliott-zaak bij de Amsterdamse rechtbank diende. De Bagels & Beans op het IJdok maakte overuren door de enorme toestroom van belangstellenden. En een delegatie van PPG nam zijn intrek in het peperdure Andaz Hotel aan de Amsterdamse Prinsengracht.

© Eva Plevier

Ook een belangrijke winnaar, nu al: pr- en communicatiefirma’s. Akzo, PPG en Elliott hebben alle drie een duur bureau in de arm genomen om de publiciteit zoveel mogelijk in hun voordeel te kantelen. Na een overname zal er vermoedelijk verder gecommuniceerd moeten worden. Nog even terug naar de Shell-BG overname: toen streken communicatiebedrijven ongeveer 5 miljoen euro op.