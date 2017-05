Noodweer in Twente?! 3 weermannen over de geloofwaardigheid van code geel

ENSCHEDE - Onweer met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Het was volgens het KNMI maandag allemaal mogelijk in Twente en de Achterhoek. Maar code geel of niet; het werd een stralende dag. Wat moeten we nou met zo'n weercode?

In Overijssel en Gelderland was maandag van 14.00 uur tot dinsdag 06.00 uur code geel van kracht. In Enschede en Almelo werd een 'etappe' van de wandelvierdaagse gecanceld en mensen die van plan waren in de vooravond te gaan sporten, bleven toch maar thuis. Uiteindelijk was het de hele dag mooi weer en ging het alleen rond 02.00 uur 's nachts even los, met een korte maar hevige onweersbui. Het KNMI blijft achter de weerswaarschuwing staan. Ook twee andere weermannen reageren.

1. Harry Geurts, woordvoerder KNMI

"De weerssituatie was maandag zodanig dat het lokaal wel eens heel heftig had kunnen uitpakken. Vandaar de keuze om voor maandagmiddag code geel af te geven. Pas later op de avond was er kans op geclusterde buien, oftewel onweer op meerdere plekken. Het ging dus om twee codes geel, die zijn samengevoegd. Wat betreft de waarschuwing voor de middag: 's middags was het bij jullie in het oosten heel warm en bestond het risico dat het kon gaan onweren. Maar je weet het nooit precies. We kunnen risico's inschatten, maar of iets daadwerkelijk gebeurt, weet je nooit zeker. Wel wil ik erbij zeggen dat er geen code oranje of code rood is afgegeven, maar code geel. Op onze website staat een uitleg over alle codes. Code geel wil zeggen dat het waarschijnlijk is dat een bepaald type weer op komst is. Wij willen daarmee alleen zeggen: wees alert."

Volledig scherm Harry Geurts. © ANP Photo/Marcel Antonisse

2. Dennis Wilt, weerman RTL Nieuws en Buienradar

"Het KNMI is ooit begonnen met weeralarmen, maar tegenwoordig geldt alleen nog code rood als alarm. Maandag was er sprake van code geel en dat is niets meer dan een voorwaarschuwing. Dat betekent niet dat je meteen ramen en deuren moet sluiten en je huis niet meer uit mag... In dit geval was de uitkomst van de computerberekeningen maandag in de vooravond zelfs alweer compleet anders dan in het begin van de middag. Sterker: tot het laatste moment was onduidelijk op welke plek in Nederland er nou precies onweer zou komen. Code geel is enkel een melding die inhoudt dat er mogelijk een bepaald weertype op komst is in een bepaald gebied. Handig voor bijvoorbeeld een tennisclub of een organisatie van een wandeltocht, want die kan dan voorzorgsmaatregelen treffen. Om bij code geel meteen een evenement af te gelasten, vind ik wat ver gaan."

"Bij vorst bijvoorbeeld wordt standaard code geel afgegeven. Ik ken oude mensen die schrikken als zo'n code van kracht is en dan maar niet in de auto stappen voor een familiebezoekje. Terwijl er in dit land standaard zout gestrooid wordt als het vriest. Bij ijzel wordt de situatie gevaarlijker, maar dan geeft het KNMI code oranje of zelfs code rood af. Bij code geel wordt vooral een beroep gedaan op het gezond verstand van mensen, maar dat is bij het grote publiek niet duidelijk. Wat dat betreft zou het KNMI er goed aan doen om de betekenis van de verschillende weercodes beter uit te leggen. En dan niet alleen als er een journalist belt, maar op structurele basis. Zelf doen wij dat bij RTL 4 ook, al benoemen we meestal niet de codes van het KNMI maar zeggen we gewoon dat er kans is op onweer. En als er maatschappij-ontwrichtend weer op komst is, dan zeggen we dát."

"Je hoort mij niet zeggen dat we de weercodes af moeten schaffen. Maar je merkt wel dat veel mensen die codes maar onzin vinden zodra een verwacht type weer uitblijft, óf na een waarschuwing juist hun dagprogramma overdreven gaan aanpassen. Meer uitleg over de codes kan beide extremen voorkomen."

Volledig scherm Weerman Dennis Wilt uit Borne. © Emiel Muijderman

3. Michiel de Vries, meteoroloog MeteoGroup

"Het weer was maandag dermate onstabiel dat het in korte tijd tot heftige buiten had kunnen komen. Dan doel ik op hagel en onweer. We hadden dezelfde verwachting als het KNMI en kon me daarom voorstellen dat ze daar code geel afgaven. Het gevaar op onstuimig weer gold voor de hele oostelijke helft van het land, dus ook voor Overijssel en Gelderland. Maar dan blijft altijd de vraag wáár de bui precies valt. Het kan best op de ene plek onweren, maar tien kilometer verderop niet. Of het KNMI weercodes af moet schaffen? Daar ga ik geen uitspraken over doen. Wat ik wel kan zeggen, is dat wij aan onze klanten uiteraard proberen om een zo goed mogelijke weersverwachting te geven, maar daarbij ook altijd het percentage aangeven hoe groot de kans op een bepaald type weer is. Zo proberen wij voor nuance te zorgen."