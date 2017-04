5 tips om je warm te houden tijdens Koningsdag

Enschedeër Hans Hofte ziet af van PVV-kan­di­da­tuur

11:32 ENSCHEDE - Hans Hofte is niet langer kandidaat-gemeenteraadslid in Enschede voor de PVV bij de verkiezingen in 2018. Hofte trekt zich terug na een schriftelijke bedreiging aan zijn adres. Die was ondertekend door de Anti Fascistische Aktie.