Angst bij woningcorporaties in Twente: 'Betalen straks nieuwbouw in westen'

ENSCHEDE - Woningcorporaties in Twente maken zich grote zorgen over een mogelijke aanpassing van de verhuurdersheffing. In de kabinetsformatie wordt er over gesproken om meer te investeren in uitbreiding van sociale huurwoningen in het westen en midden van Nederland. Twente vreest mee te moeten betalen aan die nieuwbouw.

De verhuurdersheffing is nu verhoudingsgewijs nog voor alle corporaties gelijk, maar in de kabinetsformatie is investeren in uitbreiding van sociale huurwoningen in het westen en midden van het land onderwerp van gesprek. Dat geld moet beschikbaar komen door een andere verdeelsleutel van de belastingen die corporaties moeten afdragen.

Ingrijpend

“Als dat gebeurt, zie ik het lijk al drijven. Straks komt er van onze eigen plannen in Twente minder terecht omdat we mee moeten betalen aan nieuwbouw in het westen", aldus voorzitter Frans Kooiker van WoON, het samenwerkingsverband van vijftien Twentse woningcorporaties met in totaal 80.000 woningen. Hij wil binnenkort deze kwestie aan de orde stellen in een gesprek met Tweede Kamerleden uit deze regio. “Want de gevolgen voor Twente kunnen ingrijpend zijn. Als we verhoudingsgewijs meer moeten bijdragen aan de staatskas, dan komt onze eigen woningopgave in gevaar. We willen de komende jaren onze woningen verder verduurzamen en verouderde huurhuizen slopen en vervangen voor betere woningen. Daarover zijn ook afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties gemaakt.”

Die langjarige afspraken zijn gebaseerd op de Woningwet van minister Blok, die sinds 2015 van kracht is.

Wachttijd