Brrr! Bijna 10 graden vorst in Achterhoek en Twente

ENSCHEDE - Het was afgelopen nacht behoorlijk koud in de regio. Aan de grond vroor het in de Achterhoek op een haar na streng. De laagst gemeten temperatuur was -9,2 graden Celsius, meldt Weeronline. In Twente was dit -9,1 graden Celsius.