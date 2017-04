D66 Twente wil meer geld naar Agenda van Twente

Scooterrijder gewond bij aanrijding in Enschede

14 april ENSCHEDE - Een scooterrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. De vrouwelijke scooterrijder reed op de Zuid Esmakerrondweg toen ze ter hoogte van de kruising met de Keppelerdijk in botsing kwam met een auto.