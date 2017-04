Dit is er in Twente te doen tijdens Koningsdag

De verjaardag van koning Willem-Alexander wordt jaarlijks in heel Nederland ingeluid met een groot feest. Van Enschede tot Oldenzaal tot aan Almelo. In heel Twente is het traditiegetrouw weer feest.

Absolutely Kingsnight in Enschede

Een terugkerende traditie in Enschede is Absolutely Kingsnight op het Van Heekplein in Enschede. Op de vooravond van Koningsdag vindt van 19:00 uur tot 01:30 uur alweer de 12e editie van het evenement plaats, waarmee het een van de grote feesten van Oost-Nederland is.

Oranjekermis in Hengelo

Net als ieder ander jaar is er op Koningsdag in Hengelo weer de Oranjekermis op het Burgemeester Jansenplein. De kermis opent een dag voor Koningsdag haar deuren al. Ook is er in de binnenstad van Hengelo weer een Oranjemarkt en zijn er sportactiviteiten van onder andere FC Twente en de FBK Games.

© Christian van der Meij

Grote Koningsdag Boekenmarkt in Almelo



Voor boeken- en muziekliefhebbers is de 16e editie van de grote boekenmarkt in Almelo een interessante plek op Koningsdag. Naast zo'n 5000 boeken worden er ook platen, cd's en puzzels te koop aangeboden bij Stadskerk De Bleek.

In het centrum van Almelo is net als voorgaande jaren weer de Oranjemarkt. Ook zijn er veel kinderactiviteiten,, sportdemonstraties en treden er onder andere een band en een DJ op.

© Rikkert Harink

Kingsland Festival in Oldenzaal

Met bekende artiesten zoals Nicky Romero, Headhunterz en Tiësto belooft de eerste editie van het Kingsland Festival op Het Hulsbeek in Oldenzaal direct een spectaculaire te worden. Het is de eerste keer dat het Kingsland Festival naar Twente komt.

© Kingsland

Helikoptervliegen boven Tubbergen

De Oranjewijk in Tubbergen heeft wel één hele speciale activiteit voor Koningsdag. Belangstellenden kunnen vanaf 14:00 uur een vlucht maken met een heleikopter vanaf het feestterein. Ook gaan drie teams bierkratten stapelen, is er een vrijmarkt en speelt een DJ vanaf 15:00 uur muziek.

Foto ter illustratie. © gratis

Hardfest - The Hardest Kingdom in Enschede

Bij de Universiteit Twente kan op Koningsdag weer gestampt worden. Met grote artiesten als Radical Redemption en Angerfist is het evenement tijdens Koningsdag het grootse hardstyle event van het Oosten.

© Annina Romita DTCT

Autorodeo in Lemele

Bewoners en omwonenden uit Lemele kunnen op Koningsdag voor de 5e keer genieten van crossende auto's tijdens de Autorodeo in Lemele. Van 12:00 uur tot 18:00 uur nemen deelnemers uit de omgeving het tegen elkaar op.

© Frank Uijlenbroek

Oranje- en kindermatjesmarkt in Enschede

De grootste kindermarkt van de regio is dit jaar in Enschede. Van 09:00 tot 17:00 uur kunnen bezoekers op Koningsdag terecht op het H.J. Van Heekplein.

Ook is er dit jaar weer een Oranjemarkt. De markt loopt als een slinger door de hele binnenstad door andere de Korte Hengelosestraat, de Korte Haaksbergerstraat, de Zuiderhagen, de Marktstraat, het Van Loenshof, de Langestraat, de Kalanderstraat en De Heurne.

© Reinier van Willigen

Klassieke toertocht in Oldenzaal

Voor liefhebbers van Oldtimers is Oldenzaal the place to be op Koningsdag. Ruim 50 oldtimers worden donderdag opgesteld bij de Plechelmuskerk in Oldenzaal voor de 16e Oranjerit. Bezoekers kunnen de auto's vanaf 10:00 uur bewonderen waarna ze om 12:00 uur beginnen aan de tocht. De rit zelf leidt langs de mooiste plekjes in Twente.

Net als voorgaande jaren is er in het centrum van Oldenzaal weer een vrijmarkt voor kinderen, een boekenmarkt en een kunstmarkt. Gedadigden kunnen zelfs meegebrachte voorwerpen laten taxeren door experts bij Museum Het Palthehuis.