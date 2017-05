Dit is er voor Tukkers te doen op Bevrijdingsdag

Zo'n 80% van de Nederlanders voelt zich op 4 en 5 mei in sterke mate met elkaar verbonden, blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017 . Ook vinden acht op de tien Nederlanders het vieren van Bevrijdingsdag belangrijk. Bevrijdingsdag wordt dan traditiegetrouw ook groot gevierd in Enschede, Zwolle en de omgeving.

Bevrijdingsfestival in Enschede

Met inmiddels de 9e editie op de planning is het gratis dancefestival Bevrijdingsdag Enschede een traditie geworden op 5 mei. Na de enorme opkomst van vorig jaar heeft Absolutely Fresh besloten om nog een area toe te voegen aan het jaarlijkse evenement. Van 12:00 uur tot middernacht kunnen bezoekers genieten van bekende namen als The Partysquad, East & Young en Tony Junior op het terrein van de Universeit Twente.

Bevrijdingsfestival in Zwolle

Eigenlijk is het geen Twente of de Achterhoek, maar in de hoofdstad van de provincie Overijssel is dit jaar ook weer genoeg te doen. In Park de Wezenlanden in Zwolle begint namelijk om 11:00 alweer de 27e editie van Bedrijdingsfestival Overijssel. Met bekende namen als Waylon, Jett Rebel en Kensington verwacht de organisatie zo'n 140.000 bezoekers.