Dit zijn de drukste wegen van Twente

Reden voor de groei van het autoverkeer is de aantrekkende economie. Nu het economisch weer beter gaat, neemt vooral in de spits het aantal auto's snel toe. Waardoor er in de provincie ook meer files staan. Niet alleen op de aan- en afvoerroutes van de snelwegen, maar op bijna alle provinciale wegen in Overijssel is het vorig jaar drukker geworden.