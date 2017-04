Elke jongere tot 18 jaar in Twente krijgt een lading jodiumpillen

Waarom vier veroordeelde Enschedeërs weg willen uit Vught

25 april ENSCHEDE/VUGHT - Vier van de vijf Enschedeërs, die in februari 2016 brandbommen naar de Marokkaanse moskee gooiden, zeggen dagelijks te worden bedreigd in de bajes. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, vernielde zelfs een keuken toen hij hoorde dat de vijf op dezelfde afdeling in de gevangenis in Vught kwamen.