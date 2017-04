Elke jongere tot 18 jaar in Twente krijgt een lading jodiumpillen

Opnieuw ongeluk op A35 in Enschede, nu op weg richting Hengelo

25 april ENSCHEDE - Op de A35 in Enschede is dinsdag in de vooravond een ongeluk gebeurd. Daarbij waren twee auto's betrokken. Het ongeluk gebeurde vlakbij de Grolschfabriek, op de weg richting Hengelo.