Eropuit tijdens Pinksteren? In Twente kun je dan naar deze 10 evenementen

ENSCHEDE - Het is voor velen een traditie. Met Pinksteren naar de meubelboulevard. Maar voor wie daar nou geen zin in heeft zijn er dit weekend in heel Twente talloze activiteiten en evenementen. Wij hebben er tien voor jullie uitgezocht.

Of het weer dit weekend meezit, is nog maar de vraag. Volgens de verwachtingen is er zowel zaterdag als zondag een kans op regen. Maandag is die kans alweer een stuk kleiner. Maar niet getreurd: het blijft sowieso warm. De temperaturen liggen het gehele weekend zo rond de 20 graden Celsius.

Freshtival in Enschede

Wie in Enschede Pinksteren zegt, zegt Freshtival. Het evenement is sinds de oprichting in 2009 een waar begrip geworden in Oost-Nederland. Vanwege talloze area's en activiteiten heeft de organisatie besloten dat één dag te kort is en is het programma verspreid over twee dagen. Ook is er een camping waar mensen kunnen overnachten. Waar voorgaande jaren alleen op de zondag wat te doen was, barst het feest nu al op zaterdag 4 juni los op Recreatiepark Het Rutbeek. Bezoekers zijn zaterdag van 16:00 tot 00:00 uur welkom en op zondag van 12:00 tot 04:00 uur. Voor wie nog geen kaartje heeft: het festival is nog niet uitverkocht.

Volledig scherm Het Freshtival sloot vorig jaar af met een vuurwerkshow. © Robin Hilberink

Twents Speciaalbier Festival in Hengelo

De zesde editie van het Twents Speciaalbier Festival in Hengelo belooft zondag een waar bierparadijs te worden. Met onder andere een Honing Triple, een Heilige Jacobus en zo'n 98 andere speciaalbiertjes is er wat wils voor iedere bierliefhebber. Van 13:00 uur tot 19:00 uur zijn de bezoekers welkom op het Hazemeijerterrein in Hengelo.

Volledig scherm De 5e editie van het Twents Speciaalbier Festival in 2016 trok zo'n 3500 bezoekers. © Christian van der Meij

Pinksterfeesten in Beckum

Met het Pinksterweekend in het zicht betekent dat in Beckum maar één ding: de Pinksterfeesten! Van 2 tot en met 5 juni is het weer feest. Dit weekend staat de 98e editie op het programma. Op vrijdag trappen de Beckumers het feest om 14:00 uur af met een Seniorenmiddag en zaterdag beginnen de wedstrijden van motorcrossevenement MX Air Time om 12:30. Voor alle tijden en activiteiten kunnen bezoekers op de website terecht.

Volledig scherm De Pinksterfeesten in Beckum bestaan in 2017 al 98 jaar. © Margaret Lansink

Foodtruckfestival Voedertijd in Oldenzaal

Na het succes van vorig jaar keert Foodtruckfestival Voedertijd dit jaar terug naar Oldenzaal. Met hangmatten, jazzmuziek en 25 foodtrucks uit heel Nederland moet het festival een relaxt sfeertje worden op het Hulsbeek. Liefhebbers kunnen op zaterdag van 14:00 tot 21:00 uur en op zondag van 12:00 tot 21:00 uur genieten van heerlijke culinaire gerechten die ter plekke worden bereid door exclusieve en creatieve foodtrucks.

Volledig scherm Foodtruckfestival Voedertijd in Oldenzaal trok in 2016 ruim 7.000 bezoekers. © Lars Smook

Pinksterbruidjes in Borne

Honderd dansende en zingende meiden in witte jurkjes. De Pinksterbruidjes zijn een eeuwenoude traditie in het oosten van het land. Toch zijn de bruidjes in nog weinig steden te zien. Borne is één van de weinige plaatsen waar de traditie nog springlevend is. Op eerste pinksterdag vanaf 10:30 uur lopen de meisjes van vijf jaar en ouder uur weer als Pinksterbruidjes door het centrum.

Volledig scherm Volledig in het wit zingen en dansen ruim 100 prachtige Pinksterbruidjes jaarlijks tijdens het tradtionele evenement. © Emiel Muijderman

Koets’n Keerls Twenterit in Delden

Voor wie zich tijdens Pinksteren honderd jaar terug in de tijd wil wanen, kan de authentieke koetsen bewonderen tijdens de Twenterit in Delden. De jaarlijkse Toogdagvan rijtuig- en arresleevereniging Koets'n Keerls wordt dit jaar gereden in en om het Twickel. Op tweede pinksterdag rijdt de stoet met rijtuigen langs het kasteel en wordt er om 13:00 uur gepauzeerd in de Cramersweide, waar de rijtuigen van dichtbij te bewonderen zijn. Het defilé d'elegance begint om 14:00 uur in de Langestraat waarna de rit weer richting de Deldense es vertrekt.

Volledig scherm Om de rijtuigen terug te brengen in de authentieke staat hebben de Koets'n en Vrouwleu ontzettend veel geduld nodig. © Reinier van Willigen

Volksfeesten in Albergen

Met artiesten als Gerard Ekdom en Kraantje Pappie op het programma gaat het dak er dit weekend af tijdens de Volksfeesten in Albergen. Het feest begint vrijdag om 16:00 uur traditiegetrouw weer met het bedrijvenuurtje en wordt maandagavond om 23:30 uur afgesloten met Fragment en Feest DJ Ivar in de welbekende Witte Attractie.

Volledig scherm Op het feestterrein aan de Kenmaweg staat tijdens de Volksfeesten een grote feesttent die door de Albergenaren 'witte attractie' wordt genoemd. © Lenneke Lingmont

Kermisweekend in Geesteren

Het programma tijdens het kermisweekend in Geesteren is met Pinksteren bomvol. Zo is er zaterdagochtend een rommelmarkt en begint er om 14:30 uur een heuze talentenjacht. Voor autoliefhebbers is er eerste pinksterdag ook genoeg te doen, want op zondag is het namelijk oldtimerdag.

Volledig scherm © Rikkert Harink

BOOST Gospel Festival in Den Ham

Wie in het Pinksterweekend op zoek is naar inspiratie, kan het beste de eerste editie van het BOOST Gospel Festival in Den Ham bezoeken. Het festival is ontstaan na het afnemende aanbod van christelijke festivals. Bezoekers kunnen maandag van 10:00 tot 22:00 uur genieten van onder andere muziek, inspirerende sprekers en workshops.

Volledig scherm Singer/songwriter Rogier Pilgrim is een van de artiesten die op tweede pinksterdag in Den Ham gaat zingen. © Singer/songwriter Rogier Pelgrim (ANP)

Pinksterfestival en Pinksterbraderie in Boekelo

In Boekelo is op eerste en tweede pinksterdag dit jaar wederom genoeg te doen. Op zondag wordt vanaf 12:00 uur de jaarlijkse Pinksterbraderie georganiseerd in het centrum en op maandag kunnen bezoekers vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur genieten van een gezellige markt, live muziek, een modeshow en straattheater.