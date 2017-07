Faillissement VV Glanerbrug met 'bloed, zweet en tranen' afgerond

Man uit Enschede (51) op heterdaad betrapt bij auto-inbraak

11:43 ENSCHEDE - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 51-jarige inwoner van Enschede opgepakt. Getuigen zagen dat de man probeerde in te breken in een auto die geparkeerd stond in Achter 'T Hofje in het centrum van de stad.