Het verhaal achter 4 bijzondere monumenten voor oorlogsslachtoffers uit Twente

De provincie Overijssel telt in totaal 285 oorlogsmonumenten, waarvan er 158 in Twente staan. De monumenten zijn vaak een gebouw, standbeeld of ander bouwwerk om hen die stierven of gewond raakten in de oorlog te herdenken.

Een raam voor oom Albert

Alie van Buuren bij het raam dat zij maakte ter nagedachtenis aan de doodgeschoten tweelingbroer van haar vader. © Emiel Muijderman

Alie van Buuren uit Daarle maakte ter nagedachtenis aan de doodgeschoten tweelingbroer van haar vader een raam. 'Een raam als monument: dat kun je niet van tevoren bedenken. Ik heb het zelf gemaakt voor mijn oom: Albert Ensing, de tweelingbroer van mijn vader. Op z'n 19de is hij zonder vorm van proces door de Duitsers neergeschoten. Hij kwam uit Drenthe en zat ondergedoken in Daarle. Met twee anderen liep hij op een landweg, toen er een colonne Duitsers voorbijkwam. Het was in de laatste maanden van de oorlog. Hij draaide zich om en, in een flits, lag hij dood op straat. Mijn raam zit in het voormalige schuurtje op het kerkhof. Daar werd hij één nacht opgebaard, voordat hij naar Drenthe werd gebracht voor de begrafenis.

Na de oorlog werd hij herbegraven op het ereveld van Loenen. Toen het schuurtje in 2010 werd opgeknapt, hebben we met de hele familie besloten om er een raam in te zetten. Het zit vol met symbolen uit zijn leven. Eén keer per jaar, op zijn sterfdag 17 maart, is er een herdenking. Dan zijn wij er met de familie en de kinderen van de school die het monument hebben geadopteerd. Hij was nog maar 19, oom Albert, maar ik hoop dat hij zo nog heel voort zal leven."

Een kuil bij De Hulpe

Selma Hoek bij het hol waar haar vader, zijn ouders, zus, broer en schoonzus ondergedoken zaten. © jan houwers

Voor Selma Hoek uit Goor is de kuil onder de grond bij de Hulpe in Markelo een mooi monument geworden. 'De kuil onder de grond bij De Hulpe in Markelo: mijn vader Izak heeft er nooit over gesproken. Hij heeft er anderhalf jaar lang gewoond. Samen met zijn ouders, zus, broer en schoonzus: een Joodse familie uit Goor. Ze hoorden bij elkaar en dat moest zo blijven. Er was geen andere mogelijkheid dan dit hol onder de grond.

De omstandigheden waren erbarmelijk. Vooral op dagen dat het regent ga je dat beseffen. Overdag mochten ze niet naar buiten. Lezen en breien: iets anders was niet mogelijk. Alleen in de schemering konden ze naar boven. Toen ze eind 1944 naar een ander adres gingen is mijn tante overleden. Ze had tbc. Opgelopen in dat hol waar ook nog een baby is geboren: mijn neef Adri. Een dokter bracht hem ter wereld. Nog dezelfde avond is hij weggebracht naar een warme plek.

Dat de kuil een monument is, dat vind ik mooi. Ik ga er vaak naartoe. Zo'n monument is er ook in Volthe. Daar heeft mijn moeder in een soortgelijke kuil gezeten. Ze heeft in de oorlog hetzelfde meegemaakt als mijn vader. Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat ze het hebben overleefd."

Gevallen op bevrijdingsdag

Margriet Gerard met haar broers Karel en Wim bij het monument ter nagedachtenis aan hun doodgeschoten vader. © Christian van der Meij

Margriet Gerard uit Hengelo bezoekt het monument voor haar doodgeschoten vader zelden. 'Dat mijn vader, Karel Gerard, op deze plek is doodgeschoten, heb ik heel lang niet geweten. Ik was nog maar enkele maanden oud toen het gebeurde. Het was een paar uur voor de bevrijding van Hengelo, 3 april 1945. Mijn vader zat met mensen van zijn verzetsgroep in de buurt van de Oelerbrug. Een Duitse sluipschutter schoot hem neer. Mijn oudste broer, Karel, zat op een muurtje voor ons ouderlijk huis toen hij het hoorde.

Zijn dood was een enorme klap voor ons. We waren met vier kinderen. Drie zijn nog in leven: Karel, Wim en ik. Onze moeder was enkele maanden eerder al gestorven. Roodvonk. Opeens, op de drempel van de vrede, waren we wees. Ons gezin viel uiteen. We gingen naar andere adressen. Contact hadden we amper. Onze levens waren en zijn totaal verschillend. Ik weet nog goed dat ik erachter kwam dat mijn pleegvader niet mijn echte vader was. Hoorde ik op school. Nog diezelfde dag vertelden ze me wat er in de oorlog was gebeurd. Bij het monumentje kom ik zelden, wel bij het graf van mijn vader op het ereveld in Loenen. Ik heb die oorlog altijd zoveel mogelijk willen vergeten.''

Eerbetoon aan ooms

Nicht Annie Hobert-Kamphuis en achterneef Gerwin Kamphuis bij het herinneringskruis ter nagedachtenis aan Albertus en Johannes Kamphuis. © Robin Hilberink

Voor Annie Hobert-Kamphuis uit Almelo is het kruis een eerbetoon aan haar ooms, Albertus en Johannes Kamphuis. ,,Ze werden kort voor de bevrijding, op eerste paasdag, doodgeschoten door de Duitsers. Op hun boerderij aan de Aadijk was munitie gevonden. Ze zijn verlinkt, waarschijnlijk door buurmensen. Ja, dat is wat je als kind hoorde. Er werd verteld dat mijn ooms en twee tantes, die ook gevangen genomen waren, nog wel naar de kerk mochten op eerste paasdag. Maar ze mochten elkaar niet zien. Mijn oom had een bepaald kuchje en dat hoorde een van mijn tantes die dag in de kerk. Maar tweede paasdag niet meer...