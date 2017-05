KNMI geeft code geel af voor hagel- en onweersbuien in Overijssel

Politiek buigt zich over veiligheid op Gronausestraat in Glanerbrug

10:29 ENSCHEDE - De fietsschouw van Lorette Bosch-Padberg is niet voor niets geweest. Het onderzoek, dat op zaterdag 1 april plaatshad, is voor de raadsleden Niels van den Berg (Burgerbelangen) en Ton ten Vergert (CDA) aanleiding de verkeersveiligheid op de Gronausestraat in Glanerbrug dinsdag in de stadsdeelcommissie Oost ter sprake te brengen.