Lekker weer in Twente? Het kan zomaar gaan donderen en hozen

ENSCHEDE - Het wordt snikheet deze maandag. En de temperatuur loopt inderdaad al flink op: om 09.30 uur stonden bij diverse bedrijven de ramen al open of de ventilatoren aan en tikte de thermometer de 20 graden aan. Maar het kan snel over zijn met de pret.

De temperatuur blijft weliswaar stijgen en kan in Twente en de Achterhoek oplopen tot liefst 33 graden. Wie echter wil zwemmen of eropuit wil, moet snel zijn. Weerinstituut KNMI heeft code geel afgegeven. In Overijssel en ook de Achterhoek is die waarschuwing al om 14.00 uur ingegaan. Op dat moment was er in grote delen van de regio letterlijk nog geen vuiltje aan de lucht.

Maar volgens het KNMI is er deze dag kans op onweer met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daarvan hinder ondervinden. Het weerinstituut adviseert open water en open gebieden te mijden en niet onder bomen te schuilen. Ook raad het KNMI mensen aan weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.

Kans 60 procent

Bij code geel hoeft het niet te betekenen dat de weersverwachting inderdaad uitkomt. De KNMI spreekt bij code geel over een mogelijke kans op gevaarlijk weer waarbij het raadzaam is om op te letten, met name als je onderweg bent. De zekerheid dat de 'voorspelling' uitkomt, is minstens 60 procent.