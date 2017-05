Op deze 5 manieren gaat Twente Moederdag vieren

ENSCHEDE - Zondag is het de tweede zondag van mei en in Nederland betekent dat: Moederdag. Tijd om alle moeders te verrassen met een ontbijtje of op een andere manier in het zonnetje te zetten.

Oorspronkelijk komt Moederdag uit het oude Griekenland, waar het eren van moeders al langer werd gedaan. Moederdag werd pas een feestdag voor ons, nadat een vrouwelijke rechter in Amerika een publiciteitscampagne voerde in 1870. Pas in 1914 werd het in Amerika een nationale feestdag en de traditie waaide in 1925 over naar Nederland. Maar vieren we in Twente nog Moederdag? Vier dochters én een moeder aan het woord.

Juliët Kuipers uit Glanerbrug

Juliët Kuipers is duidelijk: zij viert Moederdag. Van origine komt ze uit China, waar ze is geadopteerd door haar ouders. "Ik ben te vondeling gelegd bij een weeshuis en was negen maanden oud toen ik werd geadopteerd."

Haar moeder wilde slechts een klein cadeau, maar daar moest de Glanerbrugse niks van weten. "Ik heb haar uiteindelijk een lidmaatschap van drie maanden voor de kunstverhuur van Concordia gekocht." Aanstaande zondag is in huize Kuipers extra bijzonder. Haar vader is die dag namelijk jarig. "Waarschijnlijk vieren we Moederdag dan aan het begin van de middag en daarna de verjaardag."

Volledig scherm Juliët Kuipers. © Britt Scheggetman

Hennie en Ineke uit Enschede

Hennie en Ineke uit Enschede hebben nog geen concrete plannen voor Moederdag. "We hebben er eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht", zegt Ineke. Ze hebben in ieder geval geen plannen. "Vroeger, toen de kinderen nog thuis woonden, was Moederdag heel anders." Toch kijkt ze er positief tegenaan. "Voor mij is het elke dag Moederdag."

Volgens Hennie wordt het zondag gewoon een lekkere dag en gaan ze sowieso iets leuks met z'n tweeën doen. "We gaan in ieder geval nog lekker uit eten en we zien verder wel wat er gebeurt."

Volledig scherm Hennie en Ineke. © Britt Scheggetman

Lian Tao uit Enschede

Voor de Chinese Lian Toa wordt het zondag een Moederdag zonder haar moeder. Lian komt namelijk uit Shanghai, maar studeert aan het Saxion in Enschede. Haar ouders wonen nog in China. "Ik ben al twee jaar niet in Shanghai geweest. Ik mis mijn moeder wel, maar door het internet kunnen we af en toe skypen."

Aanstaande zondag duikt Lian diep in de boeken. Ze heeft namelijk dinsdag een tentamen en moet nog veel leren. Toch vergeet ze haar moeder niet. "Ik stuur mijn moeder, tante en oma zondag gewoon alle drie een berichtje." Als ze in Shanghai was geweest, had ze samen met haar hele familie geluncht of gedineerd. "Dat is traditie bij ons thuis."

Volledig scherm Lian Tao. © Britt Scheggetman

Pim Janssen uit Glanerbrug

De moeder van de Glanerbrugse Pim Janssen staat zondag nogal een verrassing te wachten. Pim wil de lege kikkerpoel in haar moeders tuin opleuken. "Ze wil geen vissen in die kikkerpoel, maar ik wel. Dus ik ga zaterdag stiekem vissen halen en die gooi ik dan in de vijver."

Zondag gaat Pim dan 'echt' bij haar moeder op bezoek voor een kopje koffie. "En dan sta ik zomaar met vissenvoer voor de deur. Ik hoop alleen dat ze niet erg baalt dat ze ineens vissen moet verzorgen."

Volledig scherm Pim Janssen. © Britt Scheggetman

Kimberley Truong uit Enschede

Ze moet er ruim 60 kilometer voor reizen, maar Kimberley Truong gaat hoe dan ook dit weekend naar haar moeder. De hbo-studente komt oorspronkelijk uit Münster en woont voor haar studie in Enschede.

Aangezien haar moeder een eigen restaurant in Münster heeft, moet ze zondag gewoon werken. Toch gaat Kimberley proberen om haar moeder wat rust te geven. "Ik ga haar eerst een ontbijtje en een cadeautje geven. Omdat ze die dag moet werken, val ik voor haar in in de ochtend en de middag. Dan hoeft ze alleen in de avond te werken." Kimberley heeft alleen nog geen idee wat ze voor haar moeder moet kopen. "Het is echt heel moeilijk. Ze heeft alles al, maar ik ga gewoon proberen om een goede dochter te zijn."