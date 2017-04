Op deze 96 plekken in Twente is er een paasvuur

Twents-Ach­ter­hoek­se kledingwinkel Tuunte wil Randstad veroveren

15 april ENSCHEDE/WINTERSWIJK - Het Twents-Achterhoekse winkelbedrijf Tuunte wil de komende jaren groeien van 40 naar 70 winkels, in heel Nederland. Vorige week opende Tuunte in Maassluis. De strategie is simpel: de Randstad wordt veroverd met typisch Oost-Nederlandse eigenschappen als eerlijkheid, rust en vriendelijkheid.