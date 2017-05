Twee zomerse dagen in Twente: meer dan 25 graden!

Theater na de Dam nog één keer te zien in Enschede

15 mei ENSCHEDE - ‘Alle woorden zitten nog in mijn hoofd’, het theaterstuk van jonge acteurs dat is opgevoerd op 4 mei in de synagoge in Enschede, gaat nog één keer in de herhaling. Op een speciale editie van Culturele Zondag, dat voor de gelegenheid wordt gehouden aan de Duitse grens.