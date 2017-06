Verdriet overheerst rond opheffen Enschedese Boys: ‘110 jaar, helemaal weg’

Update Melding over gaslucht in Enschede was niet in school, maar in bijgebouw

17:04 ENSCHEDE - De vreemde lucht die dinsdagmiddag werd geroken in Enschede, was niet in basisschool OBS De Esmarke maar in een bijgebouw. De brandweer nam een kijkje in het gebouw dat ter plaatse wordt aangeduid als het MFA.