Voorjaar? Het gaat deze week vriezen in Twente!

Maandag is het volgens Weerplaza.nl landinwaarts en dus ook in deze regio overwegend grijs, al breekt in de loop van de dag vanuit het noorden de zon door. De temperatuur ligt dan al flink lager dan bijvoorbeeld afgelopen zaterdag, want het wordt maximaal 14 graden.

Dat is nog 'warm' vergeleken bij wat dinsdag te wachten staat. Een combinatie van weinig volken, nauwelijks wind en een koude lucht kan in de nacht van maandag op dinsdag leiden tot vrieskou. Landinwaarts kan het een graad gaan vriezen en zeker aan de grond is er grote kans op vorst.

"Vorstgevoelige planten moeten dus beschermd worden en de ruitenkrabbers voor de autoruiten zijn nog altijd geen overbodige luxe. Ook zullen fruittelers mogelijk maatregelen moeten nemen om de schade door vorst te beperken", waarschuwt Weerplaza.nl

Twee dagen vorst