Voorjaar? Het gaat komende nacht vriezen in Twente!

Hudson's Bay Enschede krijgt ook La Pla­ce-res­tau­rant

12:06 ENSCHEDE - In alle warenhuizen die Hudson's Bay de komende jaren opent in Nederland - behalve die in Amsterdam - komt een restaurant van La Place. Dat hebben de twee bedrijven vandaag aangekondigd. Ook meldt Hudson's Bay de komst van een distributiecentrum in Mijdrecht. Het warenhuis komt in 2018 ook naar Enschede.