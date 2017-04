'Waterwinning Vriezenveen en Daarle onvoldoende onderzocht'

De drinkwaterwinning kan in de natuurgebieden een kleine daling van het grondwater veroorzaken, zo stelt de commissie vast. Veel natuur in Twente is gevoelig voor deze verdroging. In de buurt van de beoogde winlocatie Vriezenveen-Daarle is deze natuur aanwezig. Volgens de commissie m.e.r. is nog niet aangetoond dat schade voor deze natuur door verzachtende maatregelen kan worden voorkomen.