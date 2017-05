Zoektocht naar beste jongerenkeet van Nederland barst weer los

Pand KFC in Enschede in Belgische handen

3 mei ENSCHEDE - Het pand van Kentucky Fried Chicken aan de Kalanderstraat in Enschede komt in Belgische handen. Qrf City Retail heeft in vijf steden in Nederland luxe winkelpanden gekocht op toplocaties. Het zijn de eerste aankopen van het Belgische beursfonds op de winkelvastgoedmarkt in Nederland.