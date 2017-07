Brentford is het niveau van Mokotjo

BlogOnder de supporters van FC Twente is er volop verbazing over de nieuwe bestemming van Kamohelo Mokotjo. Wat moet een van de betere spelers van de voorbije jaren nou bij Brentford, dat kleintje in de voetbalhoofdstad van de wereld, Londen?

Een club, die z’n thuiswedstrijden afwerkt in een stadion (Griffin Park) van 12.300 toeschouwers, een club die nog nooit op het hoogste niveau speelde en als voornaamste wapenfeit met zich meedraagt dat ene Rod Stewart er ooit op proef was als 15-jarige. De puber Rod kreeg er geen contract en probeerde het toen maar als zanger. Oke, het is het tweede niveau in Engeland en die competitie wordt wel eens de vijfde van Europa genoemd, maar dan nog? Is dit nou de droomtransfer die hij al tijden in gedachten had?

Relativeren

Je kunt het ook omdraaien. Zaten de grote namen eigenlijk wel op Mokotjo te wachten? Vooropgesteld: De Zuid-Afrikaan is een uitstekende voetballer. Een balvaste middenvelder, die altijd aanspeelbaar is en durft te voetballen. Volgens de statistieken was hij het voorbije seizoen zelfs de beste passer van de eredivisie, maar die cijfers moet je wel relativeren. Een pass over een meter komt nou eenmaal vaker aan dan een risicovolle bal over 40. Hakim Ziyech, om maar eens een voorbeeld te noemen, zal daarom nooit die titel in de eredivisie gaan winnen.

Iets specifieks hebben

Maar tegenover de onomstreden kwaliteiten van Mokotjo staan ook de mindere kanten. Zo vertraagt hij nog wel eens het spel, is zijn eerste bal vaak breed of terug en scoort hij zelden. In 95 duels voor Twente kwam hij tot drie treffers en 14 assists. Daarmee val je niet op bij de clubs uit de Premier League. Spelers in de echte top moeten iets specifieks hebben, een wapen. Een machtige trap, een individuele actie, een steekbal, om maar eens wat te noemen.

Hoe goed Mokotjo ook is, hij ontbeert dat specifieke, dat speciale waardoor een grote club hem per se wil hebben. Daar komt nog eens bij dat niet bij een topclub speelde en weinig interlands achter z’n naam heeft staan.

Toeval?

Mateusz Klich en Kamohelo Mokotjo vormden het afgelopen seizoen een heerlijke tandem bij Twente. Zij wisten het korte spel bijna tot een attractie te maken. Maar is het toeval dat ze nu allebei op het een na hoogste niveau in Engeland zijn terechtgekomen? En dat ze allebei geen miljoenen hebben opgebracht? Nee, dat is het dus niet.