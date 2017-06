Chinedu Ede vindt nieuwe club in Thailand

De 30-jarige Duitser kwam in 2015 naar Enschede. Daarvoor speelde hij onder meer voor Hertha BSC, MSV Duisburg en Mainz 05 in zijn vaderland. Een onbetwiste basisspeler wist hij in zijn jaren bij FC Twente nooit te worden. In totaal kwam hij tijdens 48 eredivisieduels in actie voor de Enschedeërs.