Cijferspel | De goals van nieuwe Twente-spits Tom Boere

Tom Boere is de nieuwe spits van FC Twente. De 24-jarige voetballer, die het afgelopen seizoen met 33 goals topscorer werd van de Jupiler League, komt over van FC Oss . Een doelpuntenanalyse van Tom Boere.

33 doelpunten, veel penalty’s

Afgelopen seizoen scoorde Tom Boere 33 doelpunten voor FC Oss, de ploeg die eindigde op een vijftiende plaats in de Jupiler League. Hij werd topscorer van de Jupiler League. Knap, aangezien de topscorer van de Jupiler League in de laatste vijf seizoenen eindigde op een gemiddelde vierde plaats. Van de 33 doelpunten die Boere maakte dit seizoen, scoorde hij er tien vanaf de penaltystip. Hoewel het benutten van een strafschop een kwaliteit van Boere lijkt te zijn, is het statistisch gezien ‘eerlijker’ om spelers, en dan voornamelijk aanvallers en spitsen, te beoordelen op doelpunten uit open spel.

Uit de overgebleven 23 doelpunten scoorde Boere er 21 uit open spel en 2 uit standaardsituaties. Van de 21 doelpunten die hij voor zijn rekening nam in een normale spelsituatie in het veld, maakte hij er negen vanuit de omschakeling. In de counter was Boere van grote waarde dit seizoen bij FC Oss. Van de 33 goals maakte de centrumspits er 32 vanuit de 16 meter, waarvan er weer tien in de vijfmeter werden gescoord.

Koning van de intikkers

Naast dat Boere veel doelpunten vanuit strafschoppen scoorde, maakte de 24-jarige speler, die ook speelde bij Ajax en AA Gent, opvallend veel doelpunten uit een zogeheten ‘intikker’. Van de 21 doelpunten uit open spel, kunnen er acht gecategoriseerd worden als een moment waarbij de spits de bal alleen nog maar hoefde binnen te tikken, zonder enige weerstand. Het valt op dat de spits zich zowel in ‘klutssituaties’ sterk positioneert, als in situaties wanneer een medespeler alleen op het doel afging.

Voorgaande topscorers Jupiler League

Vanaf het seizoen 2010/2011 waren respectievelijk de topscorers van de Jupiler League Johan Voskamp (Sparta Rotterdam), Jack Tuyp (FC Volendam, twee seizoenen), Lars Veldwijk (Excelsior), Sjoerd Ars (NEC) en Rolf Seuntjens (VVV-Venlo). Voskamp vertrok naar Slask Wroclaw, uitkomend op het hoogste niveau van Polen. Hij veroverde geen vaste basisplaats, scoorde in het eerste seizoen nog zes keer in de competitie en speelde het daaropvolgende seizoen slechts één keer de volle 90 minuten. De Volendamse cultheld Jack Tuyp vertrok na twee seizoenen de topscorer van de Jupiler League te zijn geweest naar Ferencváros Budapest, waarmee hij speelde op het eerste Hongaarse niveau. Hij speelde slechts 13% van de mogelijke aantal speelminuten en keerde weer terug naar Nederland.

Veldwijk, Ars en Seuntjens

Lars Veldwijk vertrok in de zomer van 2014 naar Nottingham Forest op het tweede niveau van Engeland. De centrumspits kwam tot 110 minuten en 0 doelpunten, waarna hij een seizoen erop op huurbasis een succesvol seizoen bij PEC Zwolle speelde. Sjoerd Ars, topscorer van NEC in het kampioensjaar van de Nijmegenaren, vond dat hij bij een sterk Jupiler League-team beter tot zijn recht kwam en vertrok naar NAC, de club die dat seizoen niet promoveerde. Rolf Seuntjens is kampioen geworden met VVV-Venlo, maar scoorde wel een stuk minder (15 doelpunten) dan in het seizoen daarvoor, toen hij 28 keer het net vond.

Uitzonderingen op de regel zijn de laatste jaren Vincent Janssen (Almere City, nu Tottenham Hotspur), Christian Santos (NEC, nu Deportivo Aláves) en Michiel Kramer (FC Volendam, nu Feyenoord). Zij werden echter geen topscorer van de gehele competitie.

Goalgetters stapje omhoog