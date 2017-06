Danique Kerkdijk van FC Twente Vrouwen naar Bristol City

Kerkdijk zegt met pijn in haar hart afscheid te nemen van FC Twente. "Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging. Ik heb me de afgelopen jaren goed kunnen ontwikkelen bij de mooiste club van Nederland en neem dan ook met pijn in mijn hart afscheid van de speelsters en staf", aldus de 21-jarige op de clubsite. "Ik heb geweldige jaren gehad en heel veel mooie momenten mogen meemaken. Bristol kwam op mijn pad nadat ik verlengd had. Ik wil me graag nog verder ontwikkelen en kan dat denk in de Engelse competitie nog beter doen."