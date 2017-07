De cijfers van Mokotjo kloppen, vinden ze bij Brentford

Geen toeval

Dat de club, aartsrivaal van Fulham, al jaren interesse heeft in Mokotjo is dan ook geen toeval. Hoewel Mokotjo in de drie seizoenen voor Twente slechts drie keer scoorde en 14 assists had, blonk hij wel in andere statistieken. Zo verstuurde hij het voorbije seizoen van alle middenvelders in de eredivisie de meest succesvolle passes en lag zijn winstpercentage in de persoonlijke duels op 60 procent. Sinds het seizoen 2013-2014 maakten alleen Jeroen Zoetn, Davy Propper en Hakim Ziyech meer minuten in de eredivisie dan Mokotjo.